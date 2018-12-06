Рахункова палата виявила у Міноборони порушення

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4832 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 15720 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39196 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76290 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62791 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76927 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92533 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87120 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174630 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100748 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
54%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21555 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9236 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10306 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11817 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19399 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 15720 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174630 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331376 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264762 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375460 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39196 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16949 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22140 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27964 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48805 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Рахункова палата виявила у Міноборони порушення

Київ • УНН

 • 9994 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міноборони упродовж 2016-2017 років виконало ледве на 50% замовлення щодо забезпечення українських військових 2200 службових квартир, витративши при цьому 600 млн грн. Про це повідомила прес-служба Рахункової палати України, передає УНН.

Рахункова палата виявила у Міноборони порушення

“Ми провели аудит ефективності використання коштів, виділених Міноборони на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. І він засвідчив, що Міноборони протягом останніх двох років неекономно використало понад 600 млн грн, виділених на будівництво чи придбання житла для військовослужбовців. І це при тому, що кількість військових, які стоять в черзі, вже понад 47 тисяч”, — відзначив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна близька до купівлі снайперських гвинтівок у Канади - посол

Загалом упродовж 2016-2017 років у Міноборони мали збудувати чи купити для військових 2200 квартир. По факту — отримали менше половини від запланованого.

“Матеріали за результатами цього аудиту ми направили правоохоронцям. І вже розпочато не одне кримінальне провадження”, — додав Валерій Пацкан.

Рахункова палата планує перевірити, як витрачалися кошти, виділені Міністерству оборони на створення боєприпасів. А також провести аудит на складах і арсеналах боєприпасів Збройних Сил України. Також у планах на 2019 рік аудит розробок нових та модернізації існуючих систем спецзв’язку, захисту інформації, кіберзахисту і протидії технічним розвідкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО дозволила Міноборони закуповувати зброю за кордоном за прямими контрактами

Крім того, планується аудит Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також аудит використання коштів, виділених на розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

У Рахунковій палаті запевнили, що не допустять нецільового використання бюджетних коштів навіть “під прикриттям АТО або воєнного стану”.

Зазначимо, що на оборону в Україні у 2019 році передбачено 212 млрд грн, що становить понад 5% ВВП. Раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський пообіцяв відкрити інформацію про закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З "Укркосмосу" вкрали 8 мільйонів доларів на супутнику "Либідь"

Крім того, стало відомо, що вартість чеської БМП становить 169 тисяч доларів або 4 млн 379 тис. грн. Також сума контракту на закупівлю у Туреччині безпілотників складає 69 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Верховна Рада України продовжила на півроку роботу Тимчасової слідчої комісії щодо фактів розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 1991 по 2018 роки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87