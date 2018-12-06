Рахункова палата виявила у Міноборони порушення

“Ми провели аудит ефективності використання коштів, виділених Міноборони на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців. І він засвідчив, що Міноборони протягом останніх двох років неекономно використало понад 600 млн грн, виділених на будівництво чи придбання житла для військовослужбовців. І це при тому, що кількість військових, які стоять в черзі, вже понад 47 тисяч”, — відзначив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

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Загалом упродовж 2016-2017 років у Міноборони мали збудувати чи купити для військових 2200 квартир. По факту — отримали менше половини від запланованого.

“Матеріали за результатами цього аудиту ми направили правоохоронцям. І вже розпочато не одне кримінальне провадження”, — додав Валерій Пацкан.

Рахункова палата планує перевірити, як витрачалися кошти, виділені Міністерству оборони на створення боєприпасів. А також провести аудит на складах і арсеналах боєприпасів Збройних Сил України. Також у планах на 2019 рік аудит розробок нових та модернізації існуючих систем спецзв’язку, захисту інформації, кіберзахисту і протидії технічним розвідкам.

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Крім того, планується аудит Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також аудит використання коштів, виділених на розселення і облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

У Рахунковій палаті запевнили, що не допустять нецільового використання бюджетних коштів навіть “під прикриттям АТО або воєнного стану”.

Зазначимо, що на оборону в Україні у 2019 році передбачено 212 млрд грн, що становить понад 5% ВВП. Раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський пообіцяв відкрити інформацію про закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК.

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Крім того, стало відомо, що вартість чеської БМП становить 169 тисяч доларів або 4 млн 379 тис. грн. Також сума контракту на закупівлю у Туреччині безпілотників складає 69 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Верховна Рада України продовжила на півроку роботу Тимчасової слідчої комісії щодо фактів розкрадання в ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 1991 по 2018 роки.