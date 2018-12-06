Рада продовжила роботу ТСК щодо розкрадання в Збройних силах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада України затвердила постанову, якою продовжила на шість місяців роботу Тимчасової слідчої комісії щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 1991 по 2018 роки. "За" відповідне рішення проголосувало 233 народних обранців, передає кореспондент УНН.
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, продовжити термін роботи ТСК потрібно через великий обсяг інформації, що надійшла до Тимчасової слідчої комісії про розкрадання в Збройних Силах України, а також через те, що частина документів не була розсекречена і з нею не могли ознайомитись члени комісії.
"Постанова дозволить продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на шість місяців з метою подальшого розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки", - йдеться в документі.
Оскільки сам документ передбачав розслідування лише починаючи з 2004 року, перед голосуванням народні депутати наполягли на тому, щоб до постанови була внесена зміна і розслідування стосувалось усіх злочинів починаючи з 1991 року до 2018 року.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України відкрила кримінальні провадження щодо міністрів оборони України в період з 2005 по 2014 роки, які розпродували військове майно.