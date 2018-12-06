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Рада продлила работу ВСК о хищении в Вооруженных силах

Киев • УНН

 • 10014 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Верховная Рада Украины утвердила постановление, которым продлил на шесть месяцев работу временной следственной комиссии по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 1991 по 2018 годы. "За" соответствующее решение проголосовало 233 народных избранников, передает корреспондент УНН.

Рада продлила работу ВСК о хищении в Вооруженных силах

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, продлить срок работы ВСК нужно за большого объема информации, поступившей во Временную следственную комиссию о хищении в Вооруженных Силах Украины, а также из-за того, что часть документов не была рассекречена и с ней не могли ознакомиться члены комиссии.

"Постановление позволит продолжить работу Временной следственной комиссии на шесть месяцев с целью дальнейшего расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы", - говорится в документе.

Поскольку сам документ предусматривал расследование только начиная с 2004 года, перед голосованием народные депутаты настояли на том, чтобы к постановлению было внесено изменение и расследования касалось всех преступлений начиная с 1991 года до 2018 года.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные производства по министрах обороны Украины в период с 2005 по 2014 годы, которые продавали военное имущество.

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