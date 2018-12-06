Україна близька до купівлі снайперських гвинтівок у Канади - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Україна близька до купівлі снайперських гвинтівок у канадської компанії, але і сподівається, що Канада погодиться надати зброю як допомогу. Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає УНН з посиланням на CBC.
Так, посол Андрій Шевченко підтвердив, що "Україна близька до покупки потужних снайперських гвинтівок у канадської компанії", але сказав, що "Київ все ще сподівається, що федеральний уряд погодиться надати зброю як допомогу", пише видання.
Купівля снайперських гвинтівок України, як повідомляється, стала можливою, коли у Канаді нашу країну додали в список контролю автоматичної вогнепальної зброї. І в той час, як інші угоди щодо зброї перебувають у роботі, Шевченко повідомив, що "Київ все ще сподівається, навіть після тривалих марних запитів, що Оттава надасть більш важке озброєння, щоб допомогти українським силам краще захистити себе", відзначає видання.
"Багато речей змінилися... Сталося багато речей, щоб зробити Канаду набагато більш занепокоєною і серйозно налаштованою щодо втручання Росії в Україні", - прокоментував Шевченко відмови Канади від минулих прохань про летальне озброєння.
Нагадаємо, раніше радник посольства Канади в Україні, начальник відділу зовнішньої політики і дипломатії Руслан Кац розповів УНН, що українські компанії ведуть переговори з канадськими підприємствами щодо придбання легкої зброї.