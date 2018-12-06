Украина близка к покупке снайперских винтовок у Канады - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Украина близка к покупке снайперских винтовок у канадской компании, но и надеется, что Канада согласится предоставить оружие в качестве помощи. Об этом заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает УНН со ссылкой на CBC.
Так, посол Андрей Шевченко подтвердил, что "Украина близка к покупке мощных снайперских винтовок у канадской компании", но сказал, что "Киев все еще надеется, что федеральное правительство согласится предоставить оружие в качестве помощи", пишет издание.
Покупка снайперских винтовок Украиной, как сообщается, стала возможной, когда в Канаде нашу страну добавили в список контроля за автоматическим огнестрельным оружием. И в то время, как другие сделки относительно оружия находятся в работе, Шевченко сообщил, что "Киев все еще надеется, даже после долгих бесплодных запросов, что Оттава предоставит более тяжелое вооружение, чтобы помочь украинским силам лучше защитить себя", отмечает издание.
"Многие вещи изменились... Случилось много вещей, чтобы сделать Канаду гораздо более озабоченной и серьезно настроенной относительно вмешательства России в Украине", - прокомментировал Шевченко отказы Канады от прошлых просьб о летальном вооружении.
Напомним, ранее советник посольства Канады в Украине, начальник отдела внешней политики и дипломатии Руслан Кац рассказал УНН, что украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по приобретению легкого оружия.