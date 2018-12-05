З "Укркосмосу" вкрали 8 мільйонів доларів на супутнику "Либідь"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру двом особам, причетним до розкрадання понад 8 млн дол. США ДП “Укркосмос”. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“4 грудня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до завдання 8,245 млн дол. США збитків ДП „Укркосмос“”, — йдеться у повідомленні.
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Одного з них, колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України, затримано в порядку ст.208 КПК України.
Цю особу підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5. ст.191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) та ч.3 ст.209 (“Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”) Кримінального кодексу України. Дії другого підозрюваного, довіреної особи, кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України.
Як встановило слідство, впродовж 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон та легалізували 8,245 млн дол. США, надані в межах кредиту Експортного агентства Канади та призначені для будівництва ракети-носія на потужностях ДП “ВО Південмаш”. В результаті таких дій зірвано запуск першого українського супутника “Либідь” як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв’язку України.
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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Детективи Національного бюро перевіряють причетність інших осіб до завдання збитків ДП “Укркосмос”.
Нагадаємо, колишнє керівництво “Авіакону” підозрюють у розтраті 13 млн грн.