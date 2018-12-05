Из "Укркосмоса" похитили 8 млн долларов на спутнике "Лыбидь"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении двум лицам, причастным к хищению более 8 млн долл. США ГП “Укркосмос”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“4 декабря 2018 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении двум лицам, вероятно причастным к заданию 8, 245 млн долл. США убытков ГП „Укркосмос“”, - говорится в сообщении.
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Один из них, бывший внештатный советник генерального директора Государственного космического агентства Украины, задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Это лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5. 191 ( “Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”) и ч.3 ст.209 ( “Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем”) Уголовного кодекса Украины. Действия второго подозреваемого, доверенного лица, квалифицированы по ч.3 ст. 209 УК Украины.
Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8,245 млн долл. США, предоставленные в рамках кредита Экспортного агентства Канады и предназначенные для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП “ПО Южмаш”. В результате таких действий сорвано запуск первого украинского спутника “Лыбидь” как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины.
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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Детективы Национального бюро проверяют причастность других лиц к нанесению ущерба ГП “Укркосмос”.
Напомним, прежнее руководство “Авиакона” подозревают в растрате 13 млн грн.