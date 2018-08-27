У НАБУ розповіли про мільйонні збитки, завдані державі корупційною схемою Крючкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські корупціонери виводять вкрадені гроші через компанії, зареєстровані у 23 країнах світу. Про це йдеться у звіті Національного антикорупційного бюро України за І півріччя, передає УНН.
За даними НАБУ, близько 30 підозрюваних у корупції переховуються за кордоном, причому кожен другий - у Росії.
"Так, навесні цього року до компетентних органів Німеччини скеровано запит щодо видачі голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" (Дмитро Крючков - ред.), затриманого в цій країні у квітні 2018 року. За версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми, через яку державі завдано збитків на суму понад 346 млн грн", - розповіли в НАБУ.
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У НАБУ уточнюють, що міжнародний напрямок є одним з ключових в їх роботі, бо багато корупційних схем реалізуються за участю компаній, зареєстрованих за кордоном.
Нагадаємо, екс-директор компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков 14 квітня був затриманий у Німеччині. ГПУ скерувало німецьким колегам документи на його екстрадицію в Україну.
ЗМІ називають Крючкова людиною Суркісів, адже представники братів входили до керівних органів компанії "Енергомережа".
"Очевидно, що за схемою "Енергомережа", і не тільки за нею, дійсно стояв мозок більш серйозний, ніж його власний (Крючкова — ред.), а саме — мозок Григорія Суркіса. І під час дачі показів Крючков це може розкрити. Одна участь у схемі "Енергомережі" вже може коштувати українському олігарху декількох років позбавлення волі", — зазначив з цього приводу політолог Владислав Дзідвінський.
Також нагадаємо, НАБУ наразі розслідує кримінальне провадження за підозрою керівництва "Енергомережі" у завданні мільйонних збитків державному бюджету шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги боргів за електроенергію перед "Запоріжжяобленерго" та "Черкасиобленерго".
Детективи НАБУ вже довели незаконність угод "Енергомережі" у всіх судових інстанціях.