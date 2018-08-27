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В НАБУ рассказали о миллионных убытках, нанесенных государству коррупционной схемой Крючкова

Киев • УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские коррупционеры выводят украденные деньги через компании, зарегистрированные в 23 странах мира. Об этом говорится в отчете Национального антикоррупционного бюро Украины за I полугодие, передает УНН.

В НАБУ рассказали о миллионных убытках, нанесенных государству коррупционной схемой Крючкова

По данным НАБУ, около 30 подозреваемых в коррупции скрываются за рубежом, причем каждый второй - в России.

"Так, весной этого года в компетентные органы Германии направлен запрос о выдаче председателя правления ЧАО "ХК "Энергосети" (Дмитрий Крючков - ред.), задержанного в этой стране в апреле 2018 года. По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы, по которой государству нанесен ущерб на сумму более 346 млн грн", - рассказали в НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАБУ проинформировало Германию о российском гражданстве для Крючкова

В НАБУ уточняют, что международное направление является одним из ключевых в их работе, потому что много коррупционных схем реализуются с участием компаний, зарегистрированных за рубежом.

Напомним, экс-директор компании "Энергосети" Дмитрий Крючков 14 апреля был задержан в Германии. ГПУ направило немецким коллегам документы на его экстрадицию в Украину.

СМИ называют Крючкова человеком Суркисов, ведь представители братьев входили в руководящие органы компании "Энергосети".

"Очевидно, что за схемой "Энергосети", и не только за ней, действительно стоял мозг более серьезный, чем его собственный (Крючкова - ред.), а именно - мозг Григория Суркиса. И во время дачи показаний Крючков это может раскрыть. Одно участие в схеме "Энергосети" уже может стоить украинскому олигарху нескольких лет лишения свободы", - отметил по этому поводу политолог Владислав Дзидвинский.

Также напомним, НАБУ сейчас расследует уголовное производство по подозрению руководства "Энергосети" в нанесении миллионных убытков государственному бюджету путем заключения договоров об уступке права требования долгов за электроэнергию перед "Запорожьеоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Детективы НАБУ уже доказали незаконность сделок "Энергосети" во всех судебных инстанциях.

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