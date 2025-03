Колишнє керівництво "Авіакону" підозрюють у розтраті 13 млн грн

“21 листопада 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили трьом особам про підозру у зловживанні службовим становищем, через що державному підприємству “Конотопський авіаремонтний завод „Авіакон“ (далі — ДП „Авіакон“) завдано збитків на суму понад 13 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

НАБУ підозрює про колишнього директора ДП “Авіакон” та його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України (“Зловживання владою або службовим становищем”).

За даними слідства, ці особи у 2014 році, попередньо домовившись між собою, з порушенням чинних на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків для вертольотів для потреб ДП “Авіакон”.

Як встановили детективи, у березні 2014 року службові особи “ДП “Авіакон” уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тис. дол. США. Згодом, як з’ясувало слідство, із відома керівництва ДП “Авіакон”, Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою — 144 тис. дол. США.

За схожою схемою в травні того ж року “ДП “Авіакон” та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн дол. США (проти 1,02 млн дол. США, за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузинського виробника).

Внаслідок таких дій ДП “Авіакон”, за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції.

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ розпочали у 2016 році.

Зазначимо, що у 2014 році ДП “Авіакон” очолював Буцан Анатолій Олексійович, 1959 р.н., з грудня в.о. директора був призначений Ігор Марченко. Підприємство неодноразово згадувалось у публікаціях як фігурант низки кримінальних проваджень про закупівлю контрабандної продукції або по завищеним цінам.

Крім того, заступником директора ДП “Авіакон” до 17.05.2016 був Ткаченко Володимир Миколайович.

Нагадаємо, 20 червня за продаж установки до бойового вертольота було засуджено двох керівників “Авіакону” — начальника цеху та його заступника.