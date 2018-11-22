Бывшее руководство "Авиакона" подозревают в растрате 13 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Из-за сделок с завышением цены на закупку деталей к вертолетам двум бывшим топ-менеджерам государственного предприятия “Конотопский авиаремонтный завод “Авиакон” объявлено о подозрении в растрате 13 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро, передает УНН.
“21 ноября 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государственному предприятию ”Конотопский авиаремонтный завод “Авиакон” (далее — ГП “Авиакон”) нанесен ущерб на сумму более 13 млн грн“, - говорится в сообщении.
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НАБУ подозревает бывшего директора ГП “Авиакон” и его экс-заместителя, а также коммерческого директора частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением”).
По данным следствия, эти лица в 2014 году, предварительно договорившись между собой, с нарушением действующих на предприятии процедур, организовали две закупки по завышенным ценам топливных баков для вертолетов для нужд ГП “Авиакон”.
Как установили сыщики, в марте 2014 года должностные лица “ГП” Авиакон “заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. США. Впоследствии, как выяснило следствие, с ведома руководства ГП “Авиакон”, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше — 144 тыс. долл. США.
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По схожей схеме в мае того же года “ГП” Авиакон “и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. США (против 1,02 млн долл. США, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).
В результате таких действий ГП “Авиакон”, по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции.
Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.
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Отметим, что в 2014 году ГП “Авиакон” возглавлял Буцан Анатолий Алексеевич, 1959 г.р., с декабря и.о. директора был назначен Игорь Марченко. Предприятие неоднократно упоминалось в публикациях как фигурант ряда уголовных производств о закупке контрабандной продукции или по завышенным ценам.
Кроме того, заместителем директора ГП “Авиакон” до 17.05.2016 был Ткаченко Владимир Николаевич.
Напомним, 20 июня за продажу установки к боевому вертолету были осуждены два руководителя “Авиакона” — начальник цеха и его заместитель.