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Прокуратура зробила важливе уточнення у справі мінометів "Молот"

Прокуратура зробила важливе уточнення у справі мінометів "Молот"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Військовий прокурор Центрального регіону України зробив уточнення щодо розслідування вибухів мінометів “Молот”. Про це повідомила пресс-служба відомства на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Військова прокуратура Центрального регіону України вважає за необхідне ще раз наголосити на тому, що на даний час триває проведення Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України комплексної судової експертизи, в рамках якої перевіряється технічний стан мінометів, відповідність їх тактико-технічним характеристикам, що заявлені заводом-виробником, та можливість їх безпечного використання під час бойових дій. На даний час, до отримання відповідних висновків експертів, підстав стверджувати про належну якість міномету „Молот“ не має”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші висновки експертизи Київського НДІСЕ у справі загибелі військових на Рівненському полігоні

Зазначається, що 7 листопада 2018 року у засобах масової інформації розповсюджено інформацію щодо нібито відсутності у органів досудового розслідування зауважень до технічного стану мінометів “Молот” та установлення факту, що головною причиною їх вибухів є подвійне заряджання та порушення порядку проведення стрільб особовим складом.

Раніше УНН повідомляв із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Центрального регіону, що, за даними проміжних висновків розслідування вибухів мінометів “Молот” на Рівненському полігоні, “об’єктивних даних щодо неналежної якості мінометів, які б обґрунтовувались матеріалами справи, не отримано”.

Також у відомстві зазначили, що комплексна cудова експертиза щодо технічної якості мінометів “Молот” продовжується, слідчі дії тривають.

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