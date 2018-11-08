Військова прокуратура не виявила у мінометів "Молот" неналежної якості
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону зробила заяву щодо проміжних висновків розслідування вибухів мінометів “Молот” на Рівненському полігоні, які стались 6 липня 2018 року і призвели до загибелі трьох військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Наразі об’єктивних даних щодо неналежної якості мінометів, які б обґрунтовувались матеріалами справи, не отримано”, — йдеться у повідомленні.
При цьому однією з головних причин вибухів мінометів “Молот” є факти подвійного заряджання та порушення порядку проведення стрільб особовим складом.
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Військова прокуратура Київського гарнізону розслідує кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх обов’язків військовими службовими особами 1285 Головного військового представництва Міністерства оборони України під час виконання державного контракту, що призвело до закупівлі за бюджетні кошти неякісних мінометів М 120-15 “Молот”.
Триває комплексна cудова експертиза, в рамках якої перевіряється технічний стан вказаних мінометів, відповідність їх тактико-технічним характеристикам, що заявлені заводом-виробником та можливість їх безпечного використання під час бойових дій.
Крім цього, Державною аудиторською службою проводиться аудит щодо раціонального використання бюджетних коштів Міністерством оборони України. Також досудовим розслідуванням відпрацьовуються суб’єкти господарювання, які залучалися заводом-виробником до виконання робіт, на предмет фіктивності та завищення їх обсягів або вартості.
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Досудове розслідування за вказаними фактами триває.
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.
За фактом вибуху міномету на території 233-го Рівненського загальновійськового полігону Київському науково-дослідному інституту судових експертиз було призначено комплексну комісійну судово-військову, трасологічну, хімічну, балістичну та вибухотехнічну експертизи.
Як повідомляв УНН, слідчі розглядають три версії вибуху мінометів “Молот”. Серед них — службова недбалість, подвійне заряджання та невідповідність технічним вимогам самого виду зброї.
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Зазначимо, що 23 вересня у одній з військових частин на території Донецької області стався вибух міни у каналі ствола міномету “Молот”, було поранено двох військослужбовців.
Крім того, 29 жовтня Київська місцева прокуратура № 9 оголосила про підозру директору ДП “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння” у вчинені розтрати бюджетних коштів у сумі 1,4 млн грн за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
За інформацією з сайту КБ “Артилерійське озброєння”, обов’язки в.о. гендиректора підприємства з 20 лютого 2017 року виконує Андрій Нестреляй. У листопаді 2016 року голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що “Конструкторське бюро “Артилерійське озброєння” було серед підприємств, які розробляли міномет М120-15 “Молот”, міномети калібрів 82 і 60 мм і т.д.