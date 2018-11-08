Військова прокуратура не виявила у мінометів "Молот" неналежної якості

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону зробила заяву щодо проміжних висновків розслідування вибухів мінометів “Молот” на Рівненському полігоні, які стались 6 липня 2018 року і призвели до загибелі трьох військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.