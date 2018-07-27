Вибух на Рівненському полігоні: прокуратура розглядає три версії події
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Головна військова прокуратура розглядає три версії події вибуху міномету "Молот" на Рівненському полігоні. Про це в ефірі одного з каналів повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, передає УНН.
"Три версії – службова недбалість, невиконання нормативних документів – це перша версія. Друга версія – це подвійне заряджання, і третя – це невідповідність технічним вимогам самого виду зброї", - повідомив він.
Матіос зазначив, що експертиза має закінчитися протягом найближчих кількох тижнів, і тоді прокуратура зможе визначитись з кваліфікацією подій.
"Сьогодні частково директор науково-дослідного інституту пан Рувін журналістам озвучив ті попередні висновки експертизи, яка ще не закінчена. Думаю, що вона закінчиться найближчих два тижні і ми зможемо тоді вже для себе визначитися з кваліфікацією дій тих чи інших осіб", - заявив Матіос.
За його словами, до офіційних висновків експертизи говорити про вину конкретних осіб поки рано.
Раніше УНН повідомляв про перші висновки експертизи Київського НДІСЕ у справі загибелі військових на Рівненському полігоні.