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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36050 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123143 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168523 просмотра

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Взрыв на Ровенском полигоне: прокуратура рассматривает три версии произошедшего

Взрыв на Ровенском полигоне: прокуратура рассматривает три версии произошедшего

Киев  •  УНН

 • 9526 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Главная военная прокуратура рассматривает три версии произошедшего взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне. Об этом в эфире одного из каналов сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает УНН.

"Три версии - служебная халатность, невыполнение нормативных документов - это первая версия. Вторая версия - это двойная зарядка, и третья - это несоответствие техническим требованиям самого вида оружия", - сообщил он.

Матиос отметил, что экспертиза должна закончиться в течение ближайших нескольких недель, и тогда прокуратура сможет определиться с квалификацией событий.

"Сегодня частично директор научно-исследовательского института господин Рувин журналистам озвучил те предварительные выводы экспертизы, которая еще не закончена. Думаю, что она закончится ближайших две недели и мы сможем тогда уже для себя определиться с квалификацией действий тех или иных лиц", - заявил Матиос .

По его словам, до официальных выводов экспертизы говорить о вине конкретных лиц пока рано.

Ранее УНН сообщал о первых выводах экспертизы Киевского НИИСЭ по делу о гибели военных на Ровенском полигоне.

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