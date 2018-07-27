Взрыв на Ровенском полигоне: прокуратура рассматривает три версии произошедшего

"Три версии - служебная халатность, невыполнение нормативных документов - это первая версия. Вторая версия - это двойная зарядка, и третья - это несоответствие техническим требованиям самого вида оружия", - сообщил он.



Матиос отметил, что экспертиза должна закончиться в течение ближайших нескольких недель, и тогда прокуратура сможет определиться с квалификацией событий.



"Сегодня частично директор научно-исследовательского института господин Рувин журналистам озвучил те предварительные выводы экспертизы, которая еще не закончена. Думаю, что она закончится ближайших две недели и мы сможем тогда уже для себя определиться с квалификацией действий тех или иных лиц", - заявил Матиос .



По его словам, до официальных выводов экспертизы говорить о вине конкретных лиц пока рано.



Ранее УНН сообщал о первых выводах экспертизы Киевского НИИСЭ по делу о гибели военных на Ровенском полигоне.