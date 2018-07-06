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Убивчий "Молот": що відомо про міномет, від вибуху якого загинули військові

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні вранці внаслідок вибуху на Рівненському військовому полігоні міномету “Молот” загинули четверо військовослужбовців. Варто зауважити, що це вже не перша така трагедія. Чим прославився цей трагічно-відомий міномет, розповідає УНН.

Уперше “Молот” презентували в рамках XII Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя і безпека-2015”. Його скорострільність становить 12 постр./хв, дальність ураження цілей — понад 7 км. Міномет являє собою гладкоствольну жорстку систему, заряджання якої відбувається з дула, де встановлено спеціальний запобіжник від подвійного заряджання. Також він оснащений сучасним прицілом MUM 706 M. В бойовому положенні його вага становить 210 кг.

Міномет М-120-15 “Молот” був допущений до експлуатації в Збройних Силах України в 2015 році. Того ж року Міноборони України зробило замовлення “Заводу “Маяк” на постачання ЗСУ 280 мінометів “Молот”.

Першу партію мінометів український військовий “Завод “Маяк” відвантажив 3 березня 2016 року.

Вартість одного міномету на той час складала 438,5 тисяч гривень.

Незабаром, у липні, почали з’являтись нарікання українських військових на якість мінометів. Бійці скаржились на те, що у мінометів відлущується фарба, ржавіє метал та клинять деталі. На заводі пообіцяли доопрацювати зброю.

Після цього відбулася низка трагічних випадків пов’язаних з використанням цих мінометів.

Зокрема, 25 липня 2016 року на полігоні “Широкий лан” в Миколаївській області, під час стрільб розірвався 120-міліметровий міномет М120-15 “Молот”. В результаті вибуху загинув військовослужбовець, ще 10 отримали поранення.

У ніч проти 2 листопада 2016 року через розрив міни в каналі “Молота” загинули два бійці “Айдару”, а 30 березня 2017 року від вибуху міномету під Авдіївкою загинуло троє бійців.

У травні 2017 року у Міноборони повідомили, що міномет вирішили доопрацювати. Зазначалося, що міномет допущено до експлуатації в порядку, передбаченому постановою уряду, якою вирішуються постачання озброєння в період АТО після попередніх випробувань.

“За результатами роботи науково-аналітичної групи Міністерства оборони України та пропозицій комісії з проведення державних випробувань на дослідному зразку проводяться доопрацювання, після завершення яких державні випробування будуть продовжені”, — повідомили тоді у Міноборони.

Сьогодні ж в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Журналістка і волонтер Ольга Решетилова повідомила у Facebook, що причиною трагедії став вибух саме міномету “Молот”.

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальнику Генерального штабу терміново розібратись із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які спричинили трагедію, на навчаннях.

Військова прокуратура Західного регіону кваліфікувала сьогоднішній інцидент на Рівненському полігоні як порушення правил поводження зі зброєю та предметами, що становлять підвищену небезпеку.

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