Через вибух на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ятьох поранено

“Сьогодні, 6 червня, о 05:55, під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні сталася надзвичайна подія. За попередніми даними, внаслідок розриву міномету троє військовослужбовців загинули через отримані травми несумісні з життям, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості”, — розповіли у Міноборони.

Троє з дев'ятьох постраждалих знаходяться у дуже тяжкому стані.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ ухвалив рішення про призупинення навчань.

Призначено службове розслідування для з’ясування причин трагедії. Наразі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, прес-служба Оперативного Командування “Захід” повідомила, що на Рівненському військовому полігоні стався вибух. Є загиблі і поранені.