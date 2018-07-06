Вибух на Рівненському полігоні: є загиблі і поранені

“Під час проведення занять з бойової підготовки в одній із військових частин оперативного командування сталася подія, внаслідок чого загинули та отримали поранення декілька військовослужбовців. На даний час обставини трагічного випадку з’ясовуються. Командування та особовий склад висловлюють щирі слова співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців”, — заявили у прес-службі Оперативного Командування “Захід”.

Інформація щодо кількості жертв і поранених уточнюється.

Нагадаємо, 5 квітня на полігоні у Кривому Розі стався вибух: постраждали троє нацгвардійців.