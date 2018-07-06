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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 94453 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114359 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 135137 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141776 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 179228 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156060 просмотра

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Взрыв на Ровенском полигоне: есть погибшие и раненые

Взрыв на Ровенском полигоне: есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 14693 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. На Ровенском 233-м военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. Информация о жертвах уточняется. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования “Запад”, передает УНН.

“Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих”, — заявили в пресс-службе оперативного командования “Запад”.

Информация о количестве жертв и раненых уточняется.

Напомним, 5 апреля на полигоне в Кривом Роге произошел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев.

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