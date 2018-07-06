Взрыв на Ровенском полигоне: есть погибшие и раненые

“Во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования произошло событие, в результате чего погибли и получили ранения несколько военнослужащих. В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются. Командование и личный состав выражают искренние слова соболезнования родным и близким погибших военнослужащих”, — заявили в пресс-службе оперативного командования “Запад”.

Информация о количестве жертв и раненых уточняется.

Напомним, 5 апреля на полигоне в Кривом Роге произошел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев.