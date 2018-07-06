Из-за взрыва на Ровенском полигоне погибли трое военных, еще девять - ранены

“Сегодня, 6 июня, в 5:55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести”, - рассказали в Минобороны.

Трое из девяти пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.

Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановлении учений.

Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, пресс-служба оперативного командования “Запад” сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.