Из-за взрыва на Ровенском полигоне погибли трое военных, еще девять - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести, передает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
“Сегодня, 6 июня, в 5:55, во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести”, - рассказали в Минобороны.
Трое из девяти пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии.
Командующий Сухопутных войск ВСУ принял решение о приостановлении учений.
Назначено служебное расследование для выяснения причин трагедии. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, пресс-служба оперативного командования “Запад” сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.