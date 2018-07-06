Військові на Рівненському полігоні загинули від розриву міномету "Молот" - волонтер

"Пройшло рівно два роки з часу першого розриву міномету "Молот" на полігоні "Широкий лан". Тоді загинуло двоє людей. З того часу від розриву "Молотів" загинуло щонайменше 12 людей. "Айдар", 72 бригада. Ми неодноразово пробували привернути увагу до того, що з "Молотами" є проблема. Експерти-металознавці стверджують, що марка сталі в стволі не відповідає технічним характеристикам, вона м‘якша, ніж це повинно бути. Для того, що це з‘ясувати напевно, треба елементарно провести матеріалознавчу експертизу. Але нам сказали не лізти. Бо ми тупі цивільні і нічого не розуміємо. Командири, які вказували МО на проблеми "Молотів", мабуть, теж не розуміються. І ось сьогодні знову: 3 загиблих, 9 поранених на Рівненському полігоні. Що будемо робити?", - написала вона.



Як повідомляв УНН, в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.