Военные на Ровенском полигоне погибли от разрыва миномета "Молот" - волонтер

"Прошло ровно два года со времени первого разрыва миномета "Молот" на полигоне "Широкий лан". Тогда погибли два человека. С тех пор от разрыва "Молотов" погибли по меньшей мере 12 человек. "Айдар", 72 бригада. Мы неоднократно пытались привлечь внимание к тому, что с "Молотами" есть проблема. Эксперты-металловеды утверждают, что марка стали в стволе не соответствует техническим характеристикам, она мягче, чем это должно быть. Для того, что это выяснить наверняка, нужно элементарно провести материаловедческих экспертизу. Но нам сказали не лезть. Ибо мы тупые гражданские и ничего не понимаем. Командиры, которые указывали МО на проблемы "Молотов", видимо, тоже не понимают. И вот сегодня снова: 3 погибших, 9 раненых на Ровенском полигоне. Что будем делать?", - написала она.



Как сообщал УНН, в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.