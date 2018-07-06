Вибух на Рівненському полігоні: Порошенко заборонив використовувати подібні міномети

“Пане міністре оборони, генералу армію України Степану Полтораку, начальнику Генерального штабу України, генералу армії Віктору Муженку я доручаю терміново розібратись у причинах трагедії і терміново наступного тижня мені доповісти. І вжити вичерпні заходи, щоб ми не допускали її знов. Даю доручення на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати. Доповісти мені наступного тижня перші результати розслідування”, — сказав Порошенко.

Як повідомляв УНН, 5 липня в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Нагадаємо, за даними волонтера Ольги Решетилової, військові на Рівненському полігоні загинули від розриву міномету “Молот”, з яким вже неодноразово виникали проблеми.