Вибух на Рівненському полігоні: Порошенко заборонив використовувати подібні міномети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальнику Генерального штабу терміново розібратись із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які стали причинами трагедії, на навчаннях. Про це він сказав на урочистостях з нагоди 70-річчя заводу 410-ї цивільної авіації, передає УНН.
“Пане міністре оборони, генералу армію України Степану Полтораку, начальнику Генерального штабу України, генералу армії Віктору Муженку я доручаю терміново розібратись у причинах трагедії і терміново наступного тижня мені доповісти. І вжити вичерпні заходи, щоб ми не допускали її знов. Даю доручення на навчаннях до завершення розслідування зазначені міномети не застосовувати. Доповісти мені наступного тижня перші результати розслідування”, — сказав Порошенко.
Як повідомляв УНН, 5 липня в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев’ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Нагадаємо, за даними волонтера Ольги Решетилової, військові на Рівненському полігоні загинули від розриву міномету “Молот”, з яким вже неодноразово виникали проблеми.