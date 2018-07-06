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Взрыв на Ровенском полигоне: Президент запретил использовать подобные минометы

Взрыв на Ровенском полигоне: Президент запретил использовать подобные минометы

Киев  •  УНН

 • 14637 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях. Об этом он сказал на торжествах по случаю 70-летия завода 410-й гражданской авиации, передает УНН.

"Господин министр обороны, генералу армии Украины Степану Полтораку, начальнику Генерального штаба Украины, генералу армии Виктору Муженко я поручаю срочно разобраться в причинах трагедии и срочно на следующей неделе мне доложить. И принять исчерпывающие меры, чтобы мы не допускали ее снова. Даю поручение на учениях до завершения расследования указанные минометы не применять. Доложить мне на следующей неделе первые результаты расследования", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНН, 5 июля в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, по данным волонтера Ольги Решетиловой, военные на Ровенском полигоне погибли от разрыва миномета "Молот", с которым уже неоднократно возникали проблемы.

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