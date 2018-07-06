Убийственный "Молот": что известно о миномете, от взрыва которого погибли военные

Впервые “Молот” презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки “Оружие и безопасность-2015”. Его скорострельность составляет 12 выстрелов./мин, дальность поражения целей — более 7 км. Миномет представляет собой гладкоствольную жесткую систему, зарядка которой происходит с дула, где установлен специальный предохранитель от двойного заряжания. Также он оснащен современным прицелом MUM 706 M. В боевом положении его вес составляет 210 кг.

Миномет М-120-15 “Молот” был допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в 2015 году. В том же году Минобороны Украины сделало заказ “Заводу “Маяк” на поставку ВСУ 280 минометов “Молот”.

Первую партию минометов украинский военный “Завод “Маяк” отгрузил 3 марта 2016 года.

Стоимость одного миномета в то время составляла 438,5 тысяч гривен.

Вскоре, в июле, начали появляться жалобы украинских военных на качество минометов. Бойцы жаловались на то, что у минометов отшелушивается краска, ржавеет металл и клинит детали. На заводе пообещали доработать оружие.

После этого последовал ряд трагических случаев связанных с использованием этих минометов.

В частности, 25 июля 2016 года на полигоне “Широкий лан” в Николаевской области, во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет М120-15 “Молот”. В результате взрыва погиб военнослужащий, еще 10 получили ранения.

В ночь на 2 ноября 2016 года из-за разрыва мины в канале “Молота” погибли два бойца “Айдара”, а 30 марта 2017 года от взрыва миномета в Авдеевка погибли три бойцов.

В мае 2017 года в Минобороны сообщили, что миномет решили доработать. Отмечалось, что миномет допущен к эксплуатации в порядке, предусмотренном постановлением правительства, которым разрешаются поставки вооружения в период АТО после предварительных испытаний.

“По результатам работы научно-аналитической группы Министерства обороны Украины и предложений комиссии по проведению государственных испытаний на опытном образце проводятся доработки, после завершения которых государственные испытания будут продолжены”, — сообщили тогда в Минобороны.

Сегодня же в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook, что причиной трагедии стал взрыв именно миномета “Молот”.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые спровоцировали трагедию, на учениях.

Военная прокуратура Западного региона квалифицировала сегодняшний инцидент на Ровенском полигоне как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность.