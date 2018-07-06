Убийственный "Молот": что известно о миномете, от взрыва которого погибли военные

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 2108 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 92575 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114023 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134841 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141556 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178950 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155963 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142966 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130635 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 189099 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

10 марта, 00:20 • 52373 просмотра
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

02:02 • 38124 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 64573 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 104312 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 26871 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 154847 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 189099 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 196565 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 206905 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 263753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 178950 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 111875 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 115758 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 117441 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 116474 просмотра
Актуальное
Убийственный "Молот": что известно о миномете, от взрыва которого погибли военные

Убийственный "Молот": что известно о миномете, от взрыва которого погибли военные

Киев  •  УНН

 • 25242 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня утром в результате взрыва на Ровенском военном полигоне миномета "Молот" погибли четверо военнослужащих. Стоит заметить, что это уже не первая подобная трагедия. Чем прославился этот трагически известный миномет, рассказывает УНН.

Впервые “Молот” презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки “Оружие и безопасность-2015”. Его скорострельность составляет 12 выстрелов./мин, дальность поражения целей — более 7 км. Миномет представляет собой гладкоствольную жесткую систему, зарядка которой происходит с дула, где установлен специальный предохранитель от двойного заряжания. Также он оснащен современным прицелом MUM 706 M. В боевом положении его вес составляет 210 кг.

Миномет М-120-15 “Молот” был допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в 2015 году. В том же году Минобороны Украины сделало заказ “Заводу “Маяк” на поставку ВСУ 280 минометов “Молот”.

Первую партию минометов украинский военный “Завод “Маяк” отгрузил 3 марта 2016 года.

Стоимость одного миномета в то время составляла 438,5 тысяч гривен.

Вскоре, в июле, начали появляться жалобы украинских военных на качество минометов. Бойцы жаловались на то, что у минометов отшелушивается краска, ржавеет металл и клинит детали. На заводе пообещали доработать оружие.

После этого последовал ряд трагических случаев связанных с использованием этих минометов.

В частности, 25 июля 2016 года на полигоне “Широкий лан” в Николаевской области, во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет М120-15 “Молот”. В результате взрыва погиб военнослужащий, еще 10 получили ранения.

В ночь на 2 ноября 2016 года из-за разрыва мины в канале “Молота” погибли два бойца “Айдара”, а 30 марта 2017 года от взрыва миномета в Авдеевка погибли три бойцов.

В мае 2017 года в Минобороны сообщили, что миномет решили доработать. Отмечалось, что миномет допущен к эксплуатации в порядке, предусмотренном постановлением правительства, которым разрешаются поставки вооружения в период АТО после предварительных испытаний.

“По результатам работы научно-аналитической группы Министерства обороны Украины и предложений комиссии по проведению государственных испытаний на опытном образце проводятся доработки, после завершения которых государственные испытания будут продолжены”, — сообщили тогда в Минобороны.

Сегодня же в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook, что причиной трагедии стал взрыв именно миномета “Молот”.

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые спровоцировали трагедию, на учениях.

Военная прокуратура Западного региона квалифицировала сегодняшний инцидент на Ровенском полигоне как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы