Убийственный "Молот": что известно о миномете, от взрыва которого погибли военные
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня утром в результате взрыва на Ровенском военном полигоне миномета "Молот" погибли четверо военнослужащих. Стоит заметить, что это уже не первая подобная трагедия. Чем прославился этот трагически известный миномет, рассказывает УНН.
Впервые “Молот” презентовали в рамках XII Международной специализированной выставки “Оружие и безопасность-2015”. Его скорострельность составляет 12 выстрелов./мин, дальность поражения целей — более 7 км. Миномет представляет собой гладкоствольную жесткую систему, зарядка которой происходит с дула, где установлен специальный предохранитель от двойного заряжания. Также он оснащен современным прицелом MUM 706 M. В боевом положении его вес составляет 210 кг.
Миномет М-120-15 “Молот” был допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины в 2015 году. В том же году Минобороны Украины сделало заказ “Заводу “Маяк” на поставку ВСУ 280 минометов “Молот”.
Первую партию минометов украинский военный “Завод “Маяк” отгрузил 3 марта 2016 года.
Стоимость одного миномета в то время составляла 438,5 тысяч гривен.
Вскоре, в июле, начали появляться жалобы украинских военных на качество минометов. Бойцы жаловались на то, что у минометов отшелушивается краска, ржавеет металл и клинит детали. На заводе пообещали доработать оружие.
После этого последовал ряд трагических случаев связанных с использованием этих минометов.
В частности, 25 июля 2016 года на полигоне “Широкий лан” в Николаевской области, во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет М120-15 “Молот”. В результате взрыва погиб военнослужащий, еще 10 получили ранения.
В ночь на 2 ноября 2016 года из-за разрыва мины в канале “Молота” погибли два бойца “Айдара”, а 30 марта 2017 года от взрыва миномета в Авдеевка погибли три бойцов.
В мае 2017 года в Минобороны сообщили, что миномет решили доработать. Отмечалось, что миномет допущен к эксплуатации в порядке, предусмотренном постановлением правительства, которым разрешаются поставки вооружения в период АТО после предварительных испытаний.
“По результатам работы научно-аналитической группы Министерства обороны Украины и предложений комиссии по проведению государственных испытаний на опытном образце проводятся доработки, после завершения которых государственные испытания будут продолжены”, — сообщили тогда в Минобороны.
Сегодня же в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Журналистка и волонтер Ольга Решетилова сообщила в Facebook, что причиной трагедии стал взрыв именно миномета “Молот”.
Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генерального штаба срочно разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые спровоцировали трагедию, на учениях.
Военная прокуратура Западного региона квалифицировала сегодняшний инцидент на Ровенском полигоне как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность.