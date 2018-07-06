Інцидент з військовими на Рівненщині кваліфіковано як порушення правил поводження зі зброєю

"На місці події працює група прокурорів на чолі з військовим прокурором Рівненського гарнізону. Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 414 КК України здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції України у Рівненській області, а процесуальне керівництво – військова прокуратура гарнізону", - йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що сьогодні близько 5.30 год. на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями однієї з військових частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї з закритої вогневої позиції відбувся вибух міни у каналі ствола міномету.



Унаслідок цього 3 військовослужбовців загинуло та 9 отримали поранення різного ступеня важкості.



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