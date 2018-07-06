У Міноборони розповіли про стан поранених на Рівненському полігоні

"Інцидент стався сьогодні близько 6 години. Загинуло троє військовослужбовців, 9 отримали поранення. З них стан трьох оцінюється як важкий і їх госпіталізовано до Львова. У решті 6 - ступень поранень середньої важкості, і вони лікуватимуться у Рівному. Для розслідування причин пригоди створена комісія", - сказали у прес-службі ЗОК.



Як повідомляв УНН, в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.



Нагадаємо, прес-служба Оперативного Командування “Захід” повідомила, що на Рівненському військовому полігоні стався вибух. Є загиблі і поранені.



У Міноборони назвали основну версію вибуху на Рівненському полігоні.