У Міноборони розповіли про стан поранених на Рівненському полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок вибуху сьогодні вранці на Рівненському полігоні загинуло 3 військових, ще 9 отримали поранення, з них троє перебувають у тяжкому стані і госпіталізовані до Львова. Про це УНН повідомили у прес-службі Західного оперативного командування.
"Інцидент стався сьогодні близько 6 години. Загинуло троє військовослужбовців, 9 отримали поранення. З них стан трьох оцінюється як важкий і їх госпіталізовано до Львова. У решті 6 - ступень поранень середньої важкості, і вони лікуватимуться у Рівному. Для розслідування причин пригоди створена комісія", - сказали у прес-службі ЗОК.
Як повідомляв УНН, в результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Нагадаємо, прес-служба Оперативного Командування “Захід” повідомила, що на Рівненському військовому полігоні стався вибух. Є загиблі і поранені.
У Міноборони назвали основну версію вибуху на Рівненському полігоні.