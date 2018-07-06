В Минобороны рассказали о состоянии раненых на Ровенском полигоне

"Инцидент произошел сегодня около 6:00. Погибло трое военнослужащих, 9 получили ранения. Из них состояние троих оценивается как тяжелое и их госпитализировали во Львов. В остальных 6 - степень ранений средней тяжести, и они будут лечиться в Киеве. Для расследования причин происшествия создана комиссия" , - сказали в пресс-службе ЗОК.



Как сообщал УНН, в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.



Напомним, пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.



В Минобороны назвали основную версию взрыва на Ровенском полигоне.