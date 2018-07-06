В Минобороны рассказали о состоянии раненых на Ровенском полигоне

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате взрыва сегодня утром на Ровенском полигоне погибло 3 военных, еще 9 получили ранения, из них трое находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы во Львов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Западного оперативного командования.

"Инцидент произошел сегодня около 6:00. Погибло трое военнослужащих, 9 получили ранения. Из них состояние троих оценивается как тяжелое и их госпитализировали во Львов. В остальных 6 - степень ранений средней тяжести, и они будут лечиться в Киеве. Для расследования причин происшествия создана комиссия" , - сказали в пресс-службе ЗОК.

Как сообщал УНН, в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.

В Минобороны назвали основную версию взрыва на Ровенском полигоне.

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