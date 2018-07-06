У Міноборони назвали основну версію вибуху на Рівненському полігоні

“Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань”, — сказано у повідомленні.

За цим фактом у Міноборони призначено службове розслідування. На місце події терміново відправлено оперативну групу на чолі із заступником міністра оборони та відповідальними за проведення розслідування особами.

Як повідомляв УНН, у результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.