У Міноборони назвали основну версію вибуху на Рівненському полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Основною версією вибуху на Рівненському полігоні, внаслідок якого загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення, є порушення заходів безпеки. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
“Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань”, — сказано у повідомленні.
За цим фактом у Міноборони призначено службове розслідування. На місце події терміново відправлено оперативну групу на чолі із заступником міністра оборони та відповідальними за проведення розслідування особами.
Як повідомляв УНН, у результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.