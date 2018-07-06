Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні

Військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України зареєструвала кримінальне провадження за ч.3 ст. 424 ККУ - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.



В результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.



Нагадаємо, прес-служба Оперативного Командування “Захід” повідомила, що на Рівненському військовому полігоні стався вибух. Є загиблі і поранені.