Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За фактом вибуху на Рівненському 233-му військовому полігоні розпочато кримінальне провадження, повідомляє УНН.
Військова прокуратура Рівненського гарнізону Західного регіону України зареєструвала кримінальне провадження за ч.3 ст. 424 ККУ - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
В результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Нагадаємо, прес-служба Оперативного Командування “Захід” повідомила, що на Рівненському військовому полігоні стався вибух. Є загиблі і поранені.