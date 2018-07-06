Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва на Ровенском полигоне

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 5147 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 94850 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 114426 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 135198 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141818 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 179273 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156072 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142976 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130639 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 189480 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва на Ровенском полигоне

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва на Ровенском полигоне

Киев  •  УНН

 • 22030 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. По факту взрыва на Ровенском 233-м военном полигоне начато уголовное производство, сообщает УНН.

Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч.3 ст. 424 УК - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

В результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.

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