Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва на Ровенском полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По факту взрыва на Ровенском 233-м военном полигоне начато уголовное производство, сообщает УНН.
Военная прокуратура Ровенского гарнизона Западного региона Украины зарегистрировала уголовное производство по ч.3 ст. 424 УК - превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.
В результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщила, что на Ровенском военном полигоне произошел взрыв. Есть погибшие и раненые.