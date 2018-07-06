В Минобороны назвали основную версию взрыва на Ровенском полигоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Основной версией взрыва на Ровенском полигоне, в результате которого погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения, является нарушение мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
"Сейчас рассматриваются несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в сообщении.
По данному факту в Минобороны назначено служебное расследование. На место происшествия срочно отправилась оперативная группа во главе с заместителем министра обороны и ответственными за проведение расследования лицами.
Как сообщал УНН, в результате разрыва миномета во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту взрыва на Ровенском полигоне.