Инцидент с военными в Ровенской области квалифицировано как нарушение правил обращения с оружием

"На месте происшествия работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Ровенского гарнизона. Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве по ч. 3 ст. 414 УК Украины осуществляют следователи Главного управления Нацполиции Украины в Ровенской области, а процессуальное руководство - военная прокуратура гарнизона", - говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что сегодня около 5.30 ч. на территории Ровенского общевойскового полигона во время выполнения военнослужащими одной из воинских частей огневой задачи по уничтожению условного противника с ведением огня минометной батареи с закрытой огневой позиции произошел взрыв мины в канале ствола миномета.



В результате 3 военнослужащих погибли и 9 получили ранения различной степени тяжести.



Напомним, в Минобороны рассказали о состоянии раненых на Ровенском полигоне