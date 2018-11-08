Военная прокуратура не обнаружила в минометах "Молот" ненадлежащего качества

“Сейчас объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено”, — говорится в сообщении.

При этом одной из главных причин взрывов минометов “Молот” остаются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.

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Военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Министерства обороны Украины во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов М 120-15 “Молот”.

Продолжается комплексная Судебная экспертиза, в рамках которой проверяется техническое состояние указанных минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, заявленных заводом-изготовителем и возможность их безопасного использования во время боевых действий.

Кроме этого, Государственной аудиторской службой проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств Министерством обороны Украины. Также досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.

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Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

По факту взрыва миномета на территории 233-го Ровенского общевойскового полигона Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз была назначена комплексная комиссионная судебно-военная, трассологическая, химическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы.

Как сообщал УНН, следователи рассматривают три версии взрыва минометов “Молот”. Среди них — служебная халатность, двойное заряжание и несоответствие техническим требованиям самого вида оружия.

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Отметим, что 23 сентября в одной из воинских частей на территории Донецкой области произошел взрыв мины в канале ствола миномета “Молот”, были ранены два военнослужащих.

Кроме того, 29 октября Киевская местная прокуратура № 9 объявила о подозрении директору ГП “Конструкторское бюро ”Артиллерийское вооружение“ в совершении растраты бюджетных средств в сумме 1,4 млн грн по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По информации с сайта КБ „Артиллерийское вооружение“, обязанности и.о. гендиректора предприятия с 20 февраля 2017 года исполняет Андрей Нестреляй. В ноябре 2016 председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что „Конструкторское бюро “Артиллерийское вооружение„ было среди предприятий, которые разрабатывали миномет М120-15 “Молот”, минометы калибров 82 и 60 мм и т.д.