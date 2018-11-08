Прокуратура сделала важное уточнение по делу минометов "Молот"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Военный прокурор Центрального региона Украины сделал уточнение по расследованию взрывов минометов “Молот”. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, передает УНН.
“Военная прокуратура Центрального региона Украины считает необходимым еще раз подчеркнуть, что в настоящее время продолжается проведение Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз Министерства юстиции Украины комплексной судебной экспертизы, в рамках которой проверяется техническое состояние минометов, соответствие их тактико-техническим характеристикам, которые заявлены заводом-изготовителем, и возможность их безопасного использования во время боевых действий. В настоящее время, до получения соответствующих выводов экспертов, оснований утверждать о надлежащем качестве миномета „Молот“ нет”, - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 7 ноября 2018 года в средствах массовой информации распространена информация о якобы отсутствии у органов предварительного расследования замечаний к техническому состоянию минометов “Молот” и установлению факта, что главной причиной их взрывов есть двойное заряжание и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.
Ранее УНН сообщал со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Центрального региона, что, по данным промежуточных выводов расследования взрывов минометов “Молот” на Ровенском полигоне, “объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, не получено”.
Также в ведомстве отметили, что комплексная судебная экспертиза по техническому качеству минометов “Молот” продолжается, следственные действия длятся.