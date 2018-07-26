Первые выводы экспертизы Киевского НИИСЭ по делу гибели военных на Ровенском полигоне

ukru
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33980 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100208 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122370 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130014 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168206 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153015 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140829 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180583 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118324 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

В результате очередной атаки врага на Харьковщине погибли гражданские лица на территории Золочевской громады

9 марта, 13:15 • 36842 просмотра
Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

Министерство иностранных дел Польши ответило Маску по поводу отключения Starlink для ВСУ: “будем вынуждены искать других поставщиков”

9 марта, 13:32 • 46077 просмотра
россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

россияне в феврале нанесли 4,5 тысячи ударов по Купянской громаде - МВА

9 марта, 14:14 • 20675 просмотра
Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

9 марта, 16:24 • 24606 просмотра
11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

11 стран ЕС хотят использовать оборонные средства на закупку критических лекарств

17:15 • 22150 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 145761 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 180582 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 188515 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 199048 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 256103 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 168205 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 107520 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 111782 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 113683 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112956 просмотра
Актуальное
Первые выводы экспертизы Киевского НИИСЭ по делу гибели военных на Ровенском полигоне

Первые выводы экспертизы Киевского НИИСЭ по делу гибели военных на Ровенском полигоне

Киев  •  УНН

 • 63175 просмотра

С момента взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне прошло более двух недель, тогда во время учебных стрельб погибли трое военнослужащих, еще девять получили ранения.

КИЕВ. 26 июля. УНН. Через несколько дней после взрыва военная прокуратура совместно с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз провела следственный эксперимент, и теперь эксперты КНИИСЭ проводят экспертизу причин детонации "Молота". УНН пообщался с директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александром Рувином, который помог пролить свет на трагедию и разобраться в предпосылках для взрыва миномета.

По словам главы КНИИСЭ, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.

Далее приводим прямую речь

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз на данный момент проводят комплексную судебную экспертизу. Она поручена нашему учреждению, поскольку эксперты Киевского КНИИСЭ имеют большой опыт проведения соответствующих видов исследований. Это прежде всего военные экспертизы, связанные с трагическими событиями с начала проведения АТО, взрывы боеприпасов на военных складах в городах Балаклее, Калиновке и тому подобное.

Расследование взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне требует совместной работы специалистов взрывотехнических, трассологических, физико-химических и военных видов исследований. Из всех экспертных учреждений только на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сосредоточены необходимые кадры и технические средства.

Учитывая резонансность дела, значительное количество погибших и пострадавших, в процессе исследования выводы экспертов КНИИСЭ подкрепляют результаты исследований привлеченных учреждений.

Основными моментами исследования являются: непосредственно миномет, металл из которого он сделан и все узлы и агрегаты, которые соответствуют его безопасной работе; исправность и соответствие нормам и техническим характеристикам самых мин; анализируются действия военнослужащих: техника безопасности, правильность действий руководства.

Говорить об окончательных выводах можно будет только после полного завершения экспертизы. На данный момент мы должны закончить исследования по всем направлениям и сложить их в единое заключение.

Несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкцией миномета

На данный момент установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим узлам этого миномета. Как уже отмечалось, исследования являются абсолютно независимыми. К примеру, экспертизу состава металла, из которого был изготовлен миномет, в рамках нашей экспертизы осуществляют еще три не связанные между собой профильные учреждения, которые занимаются исключительно исследованием металлов.

Испытания миномета проводили военные-срочники вместо профессиональных испытателей с нарушением технических требований

Испытания нового миномета, который к тому же не было принято на вооружение, должны были проводить высокопрофессиональные специалисты, которые могут учесть все риски и опасности. Его должны были испытывать специалисты, досконально знающие технику безопасности, знающие, как такие мероприятия должны проводиться. Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действиям военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток - под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать.

Во время наших исследований на полигоне по факту данной катастрофы при моделировании аналогичных взрывов был вырыт окоп в полный рост, его обложили щитами и поставили внутрь миномет. В этих условиях, когда мина разлетается, то 90 процентов обломков от нее остается внутри. На полигоне в момент трагедии таких мер не было соблюдено. Выстрелы делали на открытом пространстве, а размер окопа, в котором был миномет, составлял около 30 сантиметров. Минометы стояли на расстоянии гораздо более близком разрешенного. Командир батареи, погибший, вообще не должен был там находиться. Люди, которые испытывали миномет, не были профессиональными испытателями. Если бы такие были - не было бы 12 пострадавших.

Взрыватель и заряд к миномету - просроченные

Есть вопросы к срокам службы и условиям хранения боеприпасов. Проводится проверка соблюдения решений Министерства обороны, по срокам использования зарядов, герметичности тары. Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины - 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть еще 2 года она была просрочена. Для ее использования нужно было сначала провести проверку и определить необходимость ее уничтожения или вывод о том, что она может использоваться в будущем. Но при проверке миномета они должны были взять новейшие мины, которые точно полностью соответствуют нормам. Этого сделано не было. Мы пока проводим исследования.

В итоге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин отметил, что эксперты вверенного ему учреждения приложат все усилия, чтобы трагические обстоятельства были расследованы в кратчайшие сроки.

кадры с места проведения следственного эксперимента

фото миномета "Молот", который испытывали во время следственного эксперимента

мина из комплекта, который использовали во время испытаний на Ровенском полигоне 06.07.2018

мина из комплекта боеприпасов, который использовали во время испытаний "Молота" на Ровенском полигоне 06.07.2018

мины из комплекта, который использовали во время испытаний на Ровенском полигоне 06.07.2018

миномет во время проведения следственного эксперимента

миномет во время проведения следственного эксперимента

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы