Первые выводы экспертизы Киевского НИИСЭ по делу гибели военных на Ровенском полигоне

КИЕВ. 26 июля. УНН. Через несколько дней после взрыва военная прокуратура совместно с Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз провела следственный эксперимент, и теперь эксперты КНИИСЭ проводят экспертизу причин детонации "Молота". УНН пообщался с директором Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александром Рувином, который помог пролить свет на трагедию и разобраться в предпосылках для взрыва миномета.

По словам главы КНИИСЭ, продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая включает взрывотехнические, трассологические, физико-химические и военные исследования. В основе данных исследований - исправность минометов, мин и действия военнослужащих.

Далее приводим прямую речь

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз на данный момент проводят комплексную судебную экспертизу. Она поручена нашему учреждению, поскольку эксперты Киевского КНИИСЭ имеют большой опыт проведения соответствующих видов исследований. Это прежде всего военные экспертизы, связанные с трагическими событиями с начала проведения АТО, взрывы боеприпасов на военных складах в городах Балаклее, Калиновке и тому подобное.

Расследование взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне требует совместной работы специалистов взрывотехнических, трассологических, физико-химических и военных видов исследований. Из всех экспертных учреждений только на базе Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз сосредоточены необходимые кадры и технические средства.

Учитывая резонансность дела, значительное количество погибших и пострадавших, в процессе исследования выводы экспертов КНИИСЭ подкрепляют результаты исследований привлеченных учреждений.

Основными моментами исследования являются: непосредственно миномет, металл из которого он сделан и все узлы и агрегаты, которые соответствуют его безопасной работе; исправность и соответствие нормам и техническим характеристикам самых мин; анализируются действия военнослужащих: техника безопасности, правильность действий руководства.

Говорить об окончательных выводах можно будет только после полного завершения экспертизы. На данный момент мы должны закончить исследования по всем направлениям и сложить их в единое заключение.

Несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкцией миномета

На данный момент установлены определенные несоответствия между рабочей - проектной документацией и фактической конструкцией миномета. По предварительным данным, они между собой отличаются, в частности, конструкцией предохранителя от двойного заряжания. Есть много вопросов к другим узлам этого миномета. Как уже отмечалось, исследования являются абсолютно независимыми. К примеру, экспертизу состава металла, из которого был изготовлен миномет, в рамках нашей экспертизы осуществляют еще три не связанные между собой профильные учреждения, которые занимаются исключительно исследованием металлов.

Испытания миномета проводили военные-срочники вместо профессиональных испытателей с нарушением технических требований

Испытания нового миномета, который к тому же не было принято на вооружение, должны были проводить высокопрофессиональные специалисты, которые могут учесть все риски и опасности. Его должны были испытывать специалисты, досконально знающие технику безопасности, знающие, как такие мероприятия должны проводиться. Есть много вопросов по соблюдению требований техники безопасности и действиям военнослужащих. Непонятно, почему учения проводились в темное время суток - под утро. Существует большая вероятность, что в дневное время столь тяжелых последствий удалось бы избежать.

Во время наших исследований на полигоне по факту данной катастрофы при моделировании аналогичных взрывов был вырыт окоп в полный рост, его обложили щитами и поставили внутрь миномет. В этих условиях, когда мина разлетается, то 90 процентов обломков от нее остается внутри. На полигоне в момент трагедии таких мер не было соблюдено. Выстрелы делали на открытом пространстве, а размер окопа, в котором был миномет, составлял около 30 сантиметров. Минометы стояли на расстоянии гораздо более близком разрешенного. Командир батареи, погибший, вообще не должен был там находиться. Люди, которые испытывали миномет, не были профессиональными испытателями. Если бы такие были - не было бы 12 пострадавших.

Взрыватель и заряд к миномету - просроченные

Есть вопросы к срокам службы и условиям хранения боеприпасов. Проводится проверка соблюдения решений Министерства обороны, по срокам использования зарядов, герметичности тары. Мы опять же не знаем, в каких условиях хранились заряды, а они были изготовлены в 1991 году. Значит, на мине написано, что она 1991 года изготовления, добавляем 25 лет срока ее годности и получаем конечный срок использования этой мины - 2016 год. Она взорвалась в 2018 году, то есть еще 2 года она была просрочена. Для ее использования нужно было сначала провести проверку и определить необходимость ее уничтожения или вывод о том, что она может использоваться в будущем. Но при проверке миномета они должны были взять новейшие мины, которые точно полностью соответствуют нормам. Этого сделано не было. Мы пока проводим исследования.

В итоге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин отметил, что эксперты вверенного ему учреждения приложат все усилия, чтобы трагические обстоятельства были расследованы в кратчайшие сроки.

кадры с места проведения следственного эксперимента

фото миномета "Молот", который испытывали во время следственного эксперимента

мина из комплекта, который использовали во время испытаний на Ровенском полигоне 06.07.2018

мина из комплекта боеприпасов, который использовали во время испытаний "Молота" на Ровенском полигоне 06.07.2018

мины из комплекта, который использовали во время испытаний на Ровенском полигоне 06.07.2018



миномет во время проведения следственного эксперимента

миномет во время проведения следственного эксперимента