З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн

"За 9 місяців 2018 року Держфінмоніторингом підготовлено 752 матеріали (з них 388 узагальнених матеріалів та 364 додаткових узагальнених матеріалів). У підготовленій інформації сума фінансових операцій, яка може бути пов’язана з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 328,5 млрд гривень", - повідомили у відомстві.



При цьому в прес-службі уточнили, що Держфінмоніторинг як підрозділом фінансової розвідки України вживає посилені заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.



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Особливу увагу відомство приділяє розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.



Зокрема орган направив до правоохоронних органів 357 матеріалів (122 узагальнені матеріали та 235 додаткових узагальнених матеріалів). Водночас до правоохоронних органів направлено 74 матеріали стосовно фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, сепаратизму та/або проведених за участю осіб, які публічно закликають до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України. Матеріали направлено до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.



Нагадаємо, військова прокуратура виявила зловживання з фінансами на Миколаївському бронетанковому заводі.