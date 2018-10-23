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С начала года Госфинмониторинг обнаружил сомнительных операций на 328,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15300 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. За 9 месяцев текущего года Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сомнительных операций на сумму свыше 300 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отчитываясь об итогах работы органа за 9 месяцев года, передает УНН.

"За 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлено 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов). В подготовленном информации сумма финансовых операций, которая может быть связана с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 328,5 млрл гривен", - сообщили в ведомстве.

При этом в пресс-службе уточнили, что Госфинмониторинг как подразделением финансовой разведки Украины принимает усиленные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Особое внимание ведомство уделяет расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В частности орган направил в правоохранительные органы 357 материалов (122 обобщенные материалы и 235 дополнительных обобщенных материалов). В то же время в правоохранительные органы направлено 74 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины. Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру Украины.

Напомним, военная прокуратура выявила злоупотребления с финансами на Николаевском бронетанковом заводе.

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