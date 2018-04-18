У Міноборони назвали вартість однієї чеської БМП
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Вартість однієї чеської БМП, яку закупила Україна, становить 4 млн 379 тис. грн. Про це під час засідання комітету ВР з питань національної безпеки і оборони повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський, передає кореспондент УНН.
“Вартість однієї машини за контрактом, орієнтовно, становить 169 тисяч доларів або 4 млн 379 тис. грн. Вартість корпусу — 99 тисяч доларів, башта з озброєнням — 66 тисяч доларів, вартість робіт Житомирського бронетанкового заводу — 4 тисячі доларів”, — повідомив Павловський.
Раніше нардеп Іван Вінник повідомив, що на засіданні комітету ВР з нацбезпеки будуть розсекречені данні щодо закупівлі Україною БМП у Чехії.
Він також розповів подробиці щодо закупівлі БМП в Чехії.
За його словами, БМП, свого часу, були виготовлені для Швеції, але від них відмовились. Десь 15 років вони простояли на складах і Україна в 2015 році домовилась купити ці БМП. Тривалий час чехи виконували негласну вказівку, яка діє щодо ембарго щодо постачання зброї Україні.
Крім того, голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті.