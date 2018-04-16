У ВР пообіцяли розсекретити інформацію щодо закупівель БМП у Чехії

“У нас неабиякого резонансу набула стаття, яка опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо закупівлі БМП в Чехії, які свого часу були виготовлені для Швеції, але від них відмовились. Десь 15 років вони простояли на складах і Україна в 2015 році домовилась купити ці БМП. Тривалий час чехи виконували негласну вказівку, яка діє щодо ембарго щодо постачання зброї в бік України. Вдалось укласти цей контракт... завезли їх по конкурентній ціні, але ЗМІ опубліковало статтю, де критикують роботу Міністерства оборони. Тому комітет з нацбезпеки вирішив (запросити керівників НАБУ, СБУ та Міноборони — ред.), ми всіх запрошуємо і будемо розсекречувати інформацію щодо цієї закупівлі, щоб суспільство побачило які ціни фігурували в цій угоді”, — повідомив Вінник.

Раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті.