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У ВР пообіцяли розсекретити інформацію щодо закупівель БМП у Чехії

У ВР пообіцяли розсекретити інформацію щодо закупівель БМП у Чехії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. У середу, на засіданні комітету ВР з нацбезпеки будуть розсекречені данні щодо закупівлі Україною БМП у Чехії. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України Іван Вінник, передає кореспондент УНН.

“У нас неабиякого резонансу набула стаття, яка опублікована в одному з українських ЗМІ, щодо закупівлі БМП в Чехії, які свого часу були виготовлені для Швеції, але від них відмовились. Десь 15 років вони простояли на складах і Україна в 2015 році домовилась купити ці БМП. Тривалий час чехи виконували негласну вказівку, яка діє щодо ембарго щодо постачання зброї в бік України. Вдалось укласти цей контракт... завезли їх по конкурентній ціні, але ЗМІ опубліковало статтю, де критикують роботу Міністерства оборони. Тому комітет з нацбезпеки вирішив (запросити керівників НАБУ, СБУ та Міноборони — ред.), ми всіх запрошуємо і будемо розсекречувати інформацію щодо цієї закупівлі, щоб суспільство побачило які ціни фігурували в цій угоді”, — повідомив Вінник.

Раніше голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський заявив, що фінансові документи щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті. 

Українські Національні Новини

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