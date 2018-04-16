В ВР пообещали рассекретить информацию по закупкам БМП в Чехии

"У нас резонанс получила статья, опубликованная в одном из украинских СМИ, о закупке БМП в Чехии, что в свое время были изготовлены для Швеции, но от них отказались. Около 15 лет они простояли на складах и Украина в 2015 году договорилась купить эти БМП. Долгое время чехи выполняли негласное указание, которое действует по эмбарго на поставку оружия в сторону Украины. Удалось заключить этот контракт ... завезли их по конкурентной цене, но СМИ опубликовало статью, где критикуют работу Министерства обороны. Поэтому комитет по нацбезопасности решил (пригласить руководителей НАБУ, СБУ и Минобороны - ред.), мы всех приглашаем и будем рассекречивать информацию об этой закупке, чтобы общество увидело какие цены фигурировали в этой сделке", - сообщил Винник.

Ранее председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке у польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.