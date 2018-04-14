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Пашинський: контрактні ціни щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Фінансові документи щодо закупівлі у польської компанії Wtorplast БМП-1АК будуть відкриті. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, інформує УНН.

“Інформація вся засекречена, але враховуючи резонансність цієї події, враховуючи реакцію наших партнерів, ми запросили, до речі, керівника офісу НАТО, ми запрошуємо іноземних дипломатів. Україна — надійний партнер у постачанні зброї, і ми це намагаємося довести. Всі контрактні ціни будуть відкриті для загалу. Базові цифри — що, де, як, у кого, за скільки, що це за техніка, чому — це все буде відкрито”, — зазначив Пашинський.

Як повідомляв УНН, українські десантники показали найкращі результати під час проходження курсу S.W.A.T. у Польщі.

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