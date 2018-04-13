Українські десантники показали найкращі результати під час проходження курсу S.W.A.T. у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Неподалік міста Познань, що в Республіці Польща, протягом тижня троє військовослужбовців Збройних Сил України проходили курс контр-штурмових дій для маленьких груп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics). Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загалом, до даного курсу залучалися військовослужбовці Збройних Сил України, Великої Британії та Ліванської Республіки. За підсумками, найкращий результат показали українські військові, учасники бойових дій на Сході країни.
“Двоє з них — воїни Десантно-штурмових військ, майор з позивним „Кеп“ та старший сержант з позивним „Шарік“. Третій представник з України — військовослужбовець підрозділу спецпризначення Військової служби правопорядку. Учасників курсу було розподілено на чотири багатонаціональних груп, по п’ять військовослужбовців в кожній. Заняття та тренування розпочиналися у шостій годині ранку і тривали до першої години ночі. На ранковій фізичній зарядці перевірялися всі якості штурмовиків: сила, швидкість, витривалість та психологічна стійкість, причому саме у командного складу”, — вказано у повідомленні.
“За словами десантників, досить цікавим для них були заняття з тактичної підготовки, а саме дії під час штурму будівель, зачистки приміщень, нальотів, знищення конкретних цілей, причому в правильній послідовності тощо. Від інструкторів було багато різних ввідних, наприклад поранення нашого бійця, його характер, правила та послідовність надання першої медичної допомоги. Або проникнення у відповідне приміщення завдяки спеціальному приладдю (болгарці, кліщам, кувалди, тросу, тощо)” — повідомили у Генштабі.
Як повідомляв УНН, начальник Генерального штабу України — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко затвердив програми про підготовки сержантського складу.