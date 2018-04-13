Українські десантники показали найкращі результати під час проходження курсу S.W.A.T. у Польщі

Загалом, до даного курсу залучалися військовослужбовці Збройних Сил України, Великої Британії та Ліванської Республіки. За підсумками, найкращий результат показали українські військові, учасники бойових дій на Сході країни.

“Двоє з них — воїни Десантно-штурмових військ, майор з позивним „Кеп“ та старший сержант з позивним „Шарік“. Третій представник з України — військовослужбовець підрозділу спецпризначення Військової служби правопорядку. Учасників курсу було розподілено на чотири багатонаціональних груп, по п’ять військовослужбовців в кожній. Заняття та тренування розпочиналися у шостій годині ранку і тривали до першої години ночі. На ранковій фізичній зарядці перевірялися всі якості штурмовиків: сила, швидкість, витривалість та психологічна стійкість, причому саме у командного складу”, — вказано у повідомленні.

“За словами десантників, досить цікавим для них були заняття з тактичної підготовки, а саме дії під час штурму будівель, зачистки приміщень, нальотів, знищення конкретних цілей, причому в правильній послідовності тощо. Від інструкторів було багато різних ввідних, наприклад поранення нашого бійця, його характер, правила та послідовність надання першої медичної допомоги. Або проникнення у відповідне приміщення завдяки спеціальному приладдю (болгарці, кліщам, кувалди, тросу, тощо)” — повідомили у Генштабі.

Як повідомляв УНН, начальник Генерального штабу України — головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко затвердив програми про підготовки сержантського складу.