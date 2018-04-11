Генштаб затвердив програму підготовки сержантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Начальник Генерального штабу України – головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко затвердив програми про підготовки сержантського составу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Затверджено Програми лідерства для підготовки сержантського складу чотирьох рівнів: базового, середнього, підвищеного і вищого. Підготовка на базовому рівні вже розпочалася цього року. Крім того, затверджено деталізований План розвитку Навчальних центрів сержантського складу до 2020 року в Десні, Василькові і Миколаєві”, — написав Муженко.
Як повідомляв УНН, НАТО профінансує програму з покращення протезування військових ЗСУ.