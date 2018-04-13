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Украинские десантники показали лучшие результаты при прохождении курса S.W.A.T. в Польше

Киев  •  УНН

 • 13463 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Недалеко от города Познань, что в Республике Польша, в течение недели трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины проходили курс контр-штурмовых действий для маленьких групп S.W.A.T. (Special Weapons And Tactics). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В общем, к данному курсу привлекались военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Великобритании и Ливанской Республики. По итогам, лучший результат показали украинские военные, участники боевых действий на Востоке страны.

“Двое из них — воины десантно-штурмовых войск, майор с позывным „Кэп“ и старший сержант с позывным „Шарик“. Третий представитель из Украины — военнослужащий подразделения спецназначения Военной службы правопорядка. Участники курса были разделены на четыре многонациональные группы, по пять военнослужащих в каждой. Занятия и тренировки начинались в шесть часов утра и продолжались до часу ночи. На утренней физической зарядке проверялись все качества штурмовиков: сила, скорость, выносливость и психологическая устойчивость, причем именно у командного состава”, — указано в сообщении.

“По словам десантников, достаточно интересным для них были занятия по тактической подготовке, а именно действия при штурме зданий, зачистке помещений, налетов, уничтожении конкретных целей, причем в правильной последовательности и тому подобное. От инструкторов было много разных вводных, например ранения нашего бойца, его характер, правила и последовательность оказания первой медицинской помощи. Или проникновение в соответствующее помещение благодаря специальным принадлежностям (болгарке, клещам, кувалде, тросц и т.д.)”, — сообщили в Генштабе.

Как сообщал УНН, начальник Генерального штаба Украины — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко утвердил программы о подготовке сержантского состава.

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