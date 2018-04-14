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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 116095 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 145000 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Пашинский: контрактные цены закупки в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты

Пашинский: контрактные цены закупки в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты

Киев  •  УНН

 • 23264 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты. Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, информирует УНН.

“Информация вся засекречена, но учитывая резонансность этого события, учитывая реакцию наших партнеров, мы пригласили, кстати, руководителя офиса НАТО, мы приглашаем иностранных дипломатов. Украина — надежный партнер в поставках оружия, и мы это пытаемся доказать. Все контрактные цены будут открыты для общественности. Базовые цифры — что, где, как, у кого, за сколько, что это за техника, почему — это все будет открыто”, — отметил Пашинский.

Как сообщал УНН, украинские десантники показали лучшие результаты при прохождении курса SWAT в Польше.

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