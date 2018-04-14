Пашинский: контрактные цены закупки в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты

“Информация вся засекречена, но учитывая резонансность этого события, учитывая реакцию наших партнеров, мы пригласили, кстати, руководителя офиса НАТО, мы приглашаем иностранных дипломатов. Украина — надежный партнер в поставках оружия, и мы это пытаемся доказать. Все контрактные цены будут открыты для общественности. Базовые цифры — что, где, как, у кого, за сколько, что это за техника, почему — это все будет открыто”, — отметил Пашинский.

Как сообщал УНН, украинские десантники показали лучшие результаты при прохождении курса SWAT в Польше.