Пашинский: контрактные цены закупки в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Финансовые документы по закупке в польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты. Об этом в эфире “5 канала” заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, информирует УНН.
“Информация вся засекречена, но учитывая резонансность этого события, учитывая реакцию наших партнеров, мы пригласили, кстати, руководителя офиса НАТО, мы приглашаем иностранных дипломатов. Украина — надежный партнер в поставках оружия, и мы это пытаемся доказать. Все контрактные цены будут открыты для общественности. Базовые цифры — что, где, как, у кого, за сколько, что это за техника, почему — это все будет открыто”, — отметил Пашинский.
Как сообщал УНН, украинские десантники показали лучшие результаты при прохождении курса SWAT в Польше.