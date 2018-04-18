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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минобороны назвали стоимость одной чешской БМП

Киев • УНН

 • 77252 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Стоимость одной чешской БМП, которую закупила Украина, составляет 4 млн 379 тыс. грн. Об этом во время заседания комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил заместитель министра обороны Игорь Павловский, передает корреспондент УНН.

В Минобороны назвали стоимость одной чешской БМП

"Стоимость одной машины по контракту, ориентировочно, составляет 169 000 долларов или 4 млн 379 тыс. грн. Стоимость корпуса - 99 000 долларов, башня с вооружением - 66 000 долларов, стоимость работ Житомирского бронетанкового завода - 4000 долларов", - сообщил Павловский.

Ранее нардеп Иван Винник сообщил, что на заседании комитета ВР по нацбезопасности будут рассекречены данные о закупке Украиной БМП в Чехии.

Он также рассказал подробности по закупке БМП в Чехии.

По его словам, БМП, в свое время, были изготовлены для Швеции, но от них отказались. Около 15 лет они простояли на складах и Украины в 2015 году договорилась купить эти БМП. Долгое время чехи выполняли негласное указание, которое действует по эмбарго на поставку оружия Украине.

Кроме того, председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что финансовые документы по закупке у польской компании Wtorplast БМП-1АК будут открыты.

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