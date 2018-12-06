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Счетная палата обнаружила в Минобороны нарушения

Киев • УНН

 • 9994 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Минобороны в течение 2016-2017 годов едва выполнило на 50% заказ по обеспечению украинских военных 2200 служебных квартир, потратив при этом 600 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины, передает УНН.

Счетная палата обнаружила в Минобороны нарушения

“Мы провели аудит эффективности использования средств, выделенных Минобороны на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих. И он показал, что Минобороны в течение последних двух лет неэкономно использовало более 600 млн грн, выделенных на строительство или приобретение жилья для военнослужащих. И это при том, что количество военных, стоящих в очереди, уже более 47 тысяч”, - отметил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

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В целом на протяжении 2016-2017 годов в Минобороны должны были построить или купить для военных 2200 квартир. По факту — получили меньше половины от запланированного.

“Материалы по результатам этого аудита мы направили правоохранителям. И уже начато не одно уголовное производство”, - добавил Валерий Пацкан.

Счетная палата планирует проверить, как расходовались средства, выделенные Министерству обороны на создание боеприпасов. А также провести аудит на складах и арсеналах боеприпасов Вооруженных Сил Украины. Также в планах на 2019 год аудит разработок новых и модернизации существующих систем спецсвязи, защиты информации, киберзащиты и противодействия техническим разведкам.

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Кроме того, планируется аудит Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также аудит использования средств, выделенных на расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины.

В Счетной палате заверили, что не допустят нецелевого использования бюджетных средств даже “под прикрытием АТО или военного положения”.

Отметим, что на оборону в Украине в 2019 году предусмотрено 212 млрд грн, что составляет более 5% ВВП. Ранее председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский пообещал открыть информацию о закупках в польской компании Wtorplast БМП-1АК.

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Кроме того, стало известно, что стоимость чешской БМП составляет 169 тысяч долларов или 4 млн 379 тыс. грн. Также сумма контракта на закупку в Турции беспилотников составляет 69 млн долларов.

Как сообщал УНН, 6 декабря Верховная Рада Украины продлила на полгода работу Временной следственной комиссии по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 1991 по 2018 годы.

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