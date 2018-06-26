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РНБО дозволила Міноборони закуповувати зброю за кордоном за прямими контрактами

Київ • УНН

 • 9868 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Президент України увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про лібералізацію зовнішньо-економічної діяльності українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Це рішення, зокрема, дозволяє Міністерству оборони закуповувати зброю та військову техніку за кордоном за прямими контрактами, аналогів якої не виробляється в Україні. Про це сьогодні заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Турчинов, передає УНН.

“В першу чергу, указ руйнує багатолітню монополію державних спецекспортерів. Відповідно до рішення РНБО, українські виробники оборонної продукції — зброї, військової техніки — мають право без будь-яких посередників експортувати продукцію власного виробництва”, — сказав він.

При цьому, за словами Турчинова, згідно з цим рішенням, імпорт дозволений для підприємств ОПК незалежно від їхньої форми власності, коли йдеться про закупівлю обладнання продукції військового призначення для потреб власного виробництва.

Також, уточнив він, дозволено імпорт для приватних підприємств, які мають прямі дилерські контракти із закордонними виробниками озброєння і військової техніки.

“Відповідно до рішення РНБО, дозволено мати прямі контракти і проводити без посередників закупівлю зброї, військової техніки нашим силовим міністерствам і відомствам, зокрема Міністерству оборони. Тобто без будь-яких посередників вони можуть закуповувати зброю і військову техніку за межами України, коли це передбачено державним оборонним замовленням, і відповідно техніка і зброя не виробляється українськими виробниками”, — наголосив секретар РНБО.

Турчинов зазначив, що Кабміну доручено у найкоротший термін внести відповідні зміни до своїх нормативних актів з цього питання, а також терміново внести на розгляд ВР зміни до чинного законодавства, які знімуть будь-які обмеження щодо експортно-імпортної діяльності наших українських виробників озброєння та військової техніки.

Як повідомляв УНН, РНБО готує рішення про лібералізацію експорту і імпорту для виробників озброєння.

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