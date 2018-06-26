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СНБО разрешил Минобороны закупать оружие за рубежом по прямым контрактам

СНБО разрешил Минобороны закупать оружие за рубежом по прямым контрактам

Киев  •  УНН

 • 9868 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о либерализации внешнеэкономической деятельности украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это решение, в частности, позволяет Министерству обороны закупать оружие и военную технику за рубежом по прямым контрактам, аналогов которой не производится в Украине. Об этом сегодня заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Турчинов, передает УНН.

“В первую очередь, указ разрушает многолетнюю монополию государственных спецэкспортеров. Согласно решению СНБО, украинские производители оборонной продукции — оружия, военной техники — имеют право без каких-либо посредников экспортировать продукцию собственного производства”, — сказал он.

При этом, по словам Турчинова, согласно этому решению, импорт разрешен для предприятий ОПК независимо от их формы собственности, когда речь идет о закупке оборудования продукции военного назначения для нужд собственного производства.

Также, уточнил он, разрешен импорт для частных предприятий, которые имеют прямые дилерские контракты с зарубежными производителями вооружения и военной техники.

“Согласно решению СНБО, разрешено иметь прямые контракты и проводить без посредников закупку оружия, военной техники нашим силовым министерствам и ведомствам, в частности Министерству обороны. То есть без каких-либо посредников они могут закупать оружие и военную технику за пределами Украины, когда это предусмотрено государственным оборонным заказом, и, соответственно, техника и оружие не производится украинскими производителями”, - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов отметил, что Кабмину поручено в кратчайшие сроки внести соответствующие изменения в свои нормативные акты по этому вопросу, а также срочно внести на рассмотрение ВР изменения в действующее законодательство, которые снимут любые ограничения по экспортно-импортной деятельности наших украинских производителей вооружения и военной техники.

Как сообщал УНН, СНБО готовит решение о либерализации экспорта и импорта для производителей вооружения.

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